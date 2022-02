Uitgever Kwalee en ontwikkelaar Damage State hebben de bullet-hell first person shooter Scathe onthuld. De speler zal in de game uit een labyrint vol monsters moeten zien te ontsnappen en hiervoor zal je snelle reflexen nodig hebben. Dit zal je echter niet alleen moeten doen, aangezien de game ook over een drop-in drop-out coöp multiplayer beschikt.

Je zal in het totaal met maximaal vier spelers op pad kunnen en ook cross-platform spelen wordt ondersteund. Het speciale is dat iedereen dezelfde levenspoel deelt, wat het misschien nog wel dat tikkeltje spannender maakt. De game zal later dit jaar verschijnen op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Bekijk zeker de onderstaande aankondigingstrailer om te kijken wat je zoal mag verwachten van de game.