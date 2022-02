We gaan er geen doekjes om winden: we zijn groot Metroid fans. Zo heeft Metroid Dread ons hart vorig jaar veroverd en ook de gouden oude titels van Metroid Prime zijn ons na al die jaren bijgebleven. Sterker nog, we wachten met smart op een eventuele remaster/remake die er misschien (nooit) zal komen.

Gelukkig is er wel een bevestiging gekomen dat de eerdere genoemde Prime trilogie een opvolger krijgt. Metroid Prime 4 is volop in ontwikkeling, dus men kijkt hier absoluut naar uit. Ware het niet dat er nu effectief iets is gebeurd rondom deze ontwikkeling.

Retro Studios, de ontwikkelaar van Metroid Prime 4, heeft op Twitter hun banner aangepast… Het is wat weinig en misschien is het ook wel de normaalste zaak van de wereld om je Twitteraccount er een beetje imposant uit te laten zien. Maar dit kan net zo goed betekenen dat er nieuws op de loer ligt over Metroid Prime 4.

Hoewel de geruchtenmolen volop toeren maakt, fans helemaal gek worden op het internet, wachten wij de boel even af. We kunnen in ieder geval niet wachten om meer te zien van Samus Aran.