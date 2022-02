Nintendo liet eerder deze week weten dat ze de Nintendo eShop voor de Wii U en 3DS volgend jaar zullen gaan sluiten. Dit heeft als direct gevolg dat het aankopen van games en extra content voor de twee genoemde platformen niet langer mogelijk is. Wel is het mogelijk om reeds gekochte content te blijven downloaden, maar niet voor altijd.

Op voorwaarde van anonimiteit, heeft een bron bij Nintendo Life aangegeven dat er een goede kans is dat spelers over een paar jaar geen toegang meer hebben tot hun bibliotheek aan gekochte content. Zo zal Nintendo, mits de informatie van de bron klopt, in 2023 aankondigen dat ze de servers op den duur helemaal gaan sluiten en nadien is het downloaden van aangekochte content ook niet meer mogelijk.

De vraag in deze is indien dit inderdaad gaat gebeuren, hoelang het dan duurt tussen het sluiten van de shop en het daadwerkelijk offline halen van de server. Daarover is geen duidelijkheid en wat de bron aangeeft strookt niet helemaal met wat Nintendo zei. Die gaf immers aan dat content voorlopig beschikbaar zal blijven om opnieuw te downloaden.

“They will give notice in 2023 that the server will be shut down after a time,” After this time, the suggestion is that online play, redownloads of purchased content, and everything else will disappear entirely. “People will 100% lose their games if something happens to their Wii U or the drive they have their games on.”