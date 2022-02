Eerder deze week lanceerde Sony onder de noemer ‘Planeet der Kortingen‘ een nieuwe uitverkoop in de PlayStation Store en daarnaast was er ook een nieuwe deal van de week. Daar houdt het echter niet op qua deals, want Sony blijft met aanbiedingen strooien. Er is nu namelijk ook een reeks weekenddeals gelanceerd.

Er zijn meer dan dertig titels afgeprijsd, waaronder meerdere Far Cry-games, Hot Wheels Unleashed en remasters van Crysis. De korting kan oplopen tot 85%. Hieronder hebben we alle weekenddeals op een rij gezet en hier kun je de aanbiedingen vinden in de PlayStation Store. De actie loopt tot dinsdag 22 februari, dus wees er snel bij als je van één of meerdere deals wil profiteren.

Assassin’s Creed III Remastered – Van €39,99 voor €15,99

Car Mechanic Simulator 2021 – Van €29,99 voor €23,99

Crysis 2 Remastered – Van €29,99 voor €17,99

Crysis 3 Remastered – Van €29,99 voor €17,99

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition – Van €14,99 voor €10,49

Far Cry 3 Classic Edition – Van €29,99 voor €9,89

Far Cry 5 Gold Edition – Van €89,99 voor €17,99

Far Cry 6 Deluxe Edition – Van €89,99 voor €53,99

Far Cry 6 Ultimate Edition PS4 & PS5 – Van €119,99 voor €71,99

HITMAN – Game of the Year Edition – Van €59,99 voor €14,99

HITMAN 3 Access Pass: HITMAN 2 Gold – Van €69,99 voor €24,49

Hot Wheels Unleashed – Ultimate Stunt Edition (PS4) – Van €89,99 voor €59,39

Hot Wheels Unleashed – Ultimate Stunt Edition (PS5) – Van €89,99 voor €59,39

Let’s Sing 2020 – Platinum Edition – Van €69,99 voor €31,49

Monopoly Family Fun Pack – Van €29,99 voor €7,49

Monopoly Madness – Van €29,99 voor €23,99

Orcs Must Die! 3 – Van €29,99 voor €19,79

Orcs Must Die! 3: Cold as Eyes DLC – Van €7,99 voor €5,99

Planet Coaster: Deluxe-editie – Van €54,99 voor €27,49

Project CARS 2 – Van €69,99 voor €10,49

Project CARS 2 Deluxe Edition – Van €99,99 voor €14,99

Quake – Van €9,99 voor €3,99

Rainbow Six Siege Operator Edition – Van €69,99 voor €27,99

Rayman Legends – Van €19,99 voor €4,99

Salt and Sanctuary – Van €17,99 voor €5,39

Skyrim Anniversary Edition + Fallout 4 G.O.T.Y Bundle – Van €89,99 voor €35,99

Spelunky 2 – Van €19,99 voor €9,99

Steep – Van €19,99 voor €3,99

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Gold Edition – Van €99,99 voor €22,99

Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint – Van €69,99 voor €13,99

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction United-bundel – Van €69,99 voor €55,99

Wolfenstein II: The New Colossus – Van €39,99 voor €15,99

Wreckfest – Complete Edition – Van €49,99 voor €22,49

PSN-tegoed nodig? Dan kan je hier terecht.