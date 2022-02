Zoals met enige regelmaat keert de PlayStation Store deal van de week terug en dat is deze week ook weer het geval. Vorige week was Battlefield 2042 al aardig afgeprijsd en deze maakt nu plaats voor een nieuwe deal. Trek je sportschoenen maar aan, want deze week is NBA 2K22 aan de beurt als nieuwe weekaanbieding.

NBA 2K22 is tot en met 24 februari afgeprijsd en het gaat dan ook om een flinke korting. De titel is maar liefst 71% goedkoper dankzij deze deal en dat is een goed moment om NBA 2K22 aan te schaffen als je eerder al aan het twijfelen was. Het gaat hier om de cross-gen bundel, die jou wat leuke extra’s aanbiedt.

Hieronder de deal in kwestie en je kunt direct naar de PlayStation Store via de onderstaande link.

