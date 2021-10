Vorige week was de populaire free-to-play game Warframe uitbundig in de aanbieding met de PlayStation Store deal van de week. Een nieuwe week, een nieuwe game zou je haast kunnen zeggen en dat is deze week ook weer het geval. We nemen afscheid van Warframe en mogen nu NBA 2K22 verwelkomen als nieuwe aanbieding.

De basketbal game is met drie verschillende edities in de aanbieding en je ontvangt 20 of 30% korting op de game, afhankelijk van de editie. Zo zijn de standaard PS4- en PS5-versies voorzien van korting en ook de wat uitgebreidere Anniversary Bundle. Deze bevat allerlei in-game extra’s. Hieronder kan je de deals in kwestie vinden en mocht je gebruik willen maken van één van deze deals, dan kan je via de links direct naar de PlayStation Store toe.

Kom je PSN-tegoed tekort? Dan kan je daarvoor hier terecht.