Begin dit jaar verscheen Warframe als PlayStation Store deal van de week in de genoemde digitale winkel en deze populaire free-to-play titel is nu opnieuw in de aanbieding. Dit keer is met name de in-game valuta afgeprijsd en er zijn meerdere opties voor je beschikbaar als je daar gebruik van wilt maken.

Hieronder kan je de deals in kwestie bekijken en er zitten ook nog twee bundels tussen die jou een nieuw personage geven. De korting loopt op tot en met 50% op sommige bundels, zoals je kunt zien. Mocht je gebruik willen maken van de onderstaande deals, dan kan je via de bijbehorende links direct naar de PlayStation Store.

Kom je wat PSN-tegoed tekort? Voor meer tegoed kan je hier terecht.