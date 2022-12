Goed nieuws voor de fans van de free-to-play MMORPG Warframe, want Digital Extremes heeft officieel aangekondigd dat de game vanaf nu cross-play ondersteunt. Dat wil zeggen dat spelers op PlayStation, Xbox, pc en Switch samen kunnen spelen.

Cross-play multiplayer is vanaf nu beschikbaar, maar de ontwikkelaar heeft aangegeven dat er momenteel ook nog steeds gewerkt wordt aan een cross-save functie. Hierdoor worden de verschillende platforms nog dichter bij elkaar gebracht, want je zou met één account op eender welk platform kunnen spelen zonder progressie te verliezen. Deze functie verschijnt ergens in de toekomst, maar een precieze datum is nog niet gekend.

De aankondiging ging gepaard met een korte trailer, die je hieronder kan bekijken.