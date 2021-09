NBA 2K22 komt al over een paar dagen uit en dat is reden genoeg voor 2K Games om weer iets nieuws van de game te tonen nadat de Seasons mode vorige maand werd gedetailleerd. In de nieuwe trailer krijg je een kijkje in ‘The City’, één van de grote features in de nieuwste NBA 2K uitvoering van dit jaar.

The City zal al bekend zijn voor de mensen die NBA 2K21 hebben gespeeld op de PS5 of Xbox Series X|S, maar voor mensen die NBA 2K alleen op de vorige generatie consoles hebben gespeeld, is The City het best te beschrijven als een evolutie van The Neighborhood.

Ook dit jaar zal The City helaas alleen beschikbaar zijn in de MyCareer modus voor current-gen consoles, maar wees niet getreurd want PS4, Xbox One en Nintendo Switch spelers zullen aan boord mogen gaan van de Cancha del Mar, een cruiseschip waarop je verschillende activiteiten kan ondernemen.

The City is een stuk groter dan voorgaand jaar en er zal ook een stuk meer te beleven zijn. Zo kan je vrij rondlopen (of rondrijden in een Go-Kart!) in een open wereld en verschillende city quests doen, je appartement upgraden, je merk uitbouwen door onder andere uit te breiden naar rap muziek of mode, en nog veel meer!

Neem snel een kijkje naar de onderstaande trailer en laat weten wat jij vindt van de shift naar zaken naast basketbal in NBA 2K22.