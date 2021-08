2K Games heeft aangekondigd dat NBA 2K22 beschikt over een nieuwe feature onder de noemer ‘Seasons’. Voor spelers van de franchise komt dit echter bekend voor, aangezien het in het verleden beperkt was tot de MyTEAM modus. Met het nieuwste deel in de franchise breidt de ontwikkelaar dat uit naar een groter deel van de game.

Seasons zal met NBA 2K22 beschikbaar zijn in MyCAREER, MyTEAM en The W Online, waarbij er elke zes weken een nieuw seizoen van start gaat. Via deze seizoenen kunnen spelers extra beloningen en content verdienen en hier zijn geen kosten mee gemoeid. Het enige wat spelers moeten doen is de game spelen en levelen, dan komen ze automatisch in aanmerking voor de extra’s die via Seasons beschikbaar zijn.

Ook zullen er wekelijks tijdens een seizoen op vrijdag nieuwe nummers aan de soundtrack worden toegevoegd, dit onder andere door samenwerkingen met verschillende muzieklabels. Dit levert NBA 2K22 een mengelmoes tracks op van zowel bekende grote artiesten als nieuwe opkomende muzikanten.

Season 1 van NBA 2K22 zal vol met nieuwe manieren zitten om de City en de Neighborhood te verkennen, zegt 2K Games in het persbericht en spelers mogen nieuwe nummers, kledingstukken en nog veel meer verwachten. Voor meer inhoudelijke details kun je hier terecht.

NBA 2K22 verschijnt op 10 september voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.