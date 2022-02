Starfield komt langzaam maar zeker steeds dichterbij de release, en eens in de zo veel tijd horen we weer iets vanuit Bethesda over de aankomende Sci-fi game. Nu doet de ontwikkelaar iets meer uit de doeken over waar ze met de grafische stijl heen willen.

De stijl van Starfield wordt intern ook wel ‘NASA-Punk’ genoemd, een realistische kijk op het sci-fi genre. Daarmee zou Starfield zich iets meer laten berusten op de wetenschap en wat er rationeel gezien mogelijk zou zijn in de toekomst, gebaseerd op huidige ontwikkelingen.

“Early on in this project when we were trying to establish the overall aesthetic of this game, we sort of coined the term ‘NASA-Punk’ to describe a sci-fi universe that’s a little more grounded and relatable. We wanted a very realistic take. You can draw a line from current-day space technology and extrapolate from there into the future so it’s believable and relatable.”