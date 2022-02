De Britse ontwikkelaar Supermassive Games kennen we van onder meer Until Dawn en de laatste jaren ook van The Dark Pictures Anthology. In die laatste reeks zijn nu drie titels verscheen en de vierde, genaamd The Devil in Me, verschijnt later dit jaar. Onlangs werden nog de titels van vijf toekomstige games van The Dark Pictures vastgelegd, dus Supermassive Games is voorlopig nog wel even zoet met die serie.

Toch heeft het er alle schijn van dat de studio ook heel druk bezig is met een ander project. Er is namelijk een nieuw handelsmerk vastgelegd door Supermassive Games. De titel die is geregistreerd is ‘The Quarry’ en aangezien dit geen titel uit The Dark Pictures is, lijkt het erop dat de ontwikkelaar dus ook met een totaal andere game bezig is. Het handelsmerk is vastgelegd bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO), zelfs met een logo.

Wat het al helemaal interessant maakt, is dat Video Games Chronicle van eigen bronnen heeft vernomen dat Supermassive Games inderdaad aan The Quarry werkt. De game zou volgens VGC later dit jaar uit moeten komen. Supermassive Games zou hiervoor samenwerken met uitgever 2K.

Of het allemaal klopt zal moeten blijken, maar wanneer je alle aanwijzingen bij elkaar optelt lijkt het geloofwaardig. Wat voor game The Quarry gaat worden is vooralsnog onduidelijk. Vorig jaar stonden er diverse vacatures open bij Supermassive Games en die suggereerden dat de studio aan een game werkte die heel anders zou zijn dan wat we van ze gewend zijn. Andere vacatures hintten naar een multiplayerproject. We houden het in ieder geval in de gaten!