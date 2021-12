Ontwikkelaar Supermassive Games is de laatste jaren steeds bekender geworden door hun verhaalgedreven, duistere games als Until Dawn en The Dark Pictures Anthology. Deze games focussen zich hoofdzakelijk op de singleplayer ervaring, ondanks dat ze wel multiplayer opties bevatten.

Je zou bijna vergeten dat de ontwikkelaar ook gewerkt heeft aan pure multiplayer games, zoals de vr-game ‘Bravo Team‘. Hoewel die game niet erg goed ontvangen werd, lijkt het erop dat ze zich toch weer aan een multiplayer project gaan wagen. Dit bleek nadat er een vacature online gespot werd, waarmee gezocht wordt naar een ‘Multiplayer Game Designer’ voor een ‘momenteel nog onaangekondigd nieuw project’. Wat het project precies inhoudt, behalve dat het een multiplayer element bevat, wordt helaas niet veel duidelijker na het lezen van de vacature.

Aan dit project wordt gewerkt naast het nog lopende The Dark Pictures Anthology. We hopen snel meer informatie te krijgen over het project en zodra dat moment daar is, lees je dat natuurlijk weer hier.