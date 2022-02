De release van Fallout 76 ging allesbehalve van een leien dakje, maar Bethesda Softworks is vastbesloten om de game tot een succes te maken en heeft al meerdere updates en uitbreidingen uitgerold om dit te bewerkstelligen. De ontwikkelaar gaat in 2022 enthousiast door en ze hebben via een roadmap bekendgemaakt wat we dit jaar mogen verwachten.

In de lente trapt men af met het ‘Invaders from Beyond’ seizoensevenement, waarin spelers UFO’s en aliens zullen ontdekken en je natuurlijk deze buitenaardse bedreiging moet verslaan. Tijdens de zomer staat ‘Test Your Metal’ centraal, die drie nieuwe public evenementen toevoegt. Dan rest nog de herfst en winter, die respectievelijk staan voor ‘Expeditions: The Pitt’ en ‘Nuka-World on Tour’.

In Expeditions: The Pitt krijgen we nieuwe missies voorgeschoteld en zullen we voor het eerst Appalachia verlaten. Nuka-World on Tour staat dan weer garant voor een nieuw Region Boss publiek evenement, uiteraard betekent dit ook nieuwe loot en personages om te leren kennen.