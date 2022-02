Het Formule 1-seizoen ligt al even achter ons. Sterker nog, het nieuwe seizoen laat niet lang meer op zich wachten en dat betekent ook dat Codemasters werkt aan een nieuw deel. Hoewel die officieel nog aangekondigd moet worden, gokken wij op een release in juni of juli.

F1 2021 is tot die tijd nog altijd bijzonder relevant en de ontwikkelaar laat deze game niet voor wat het is. Dit blijkt wel uit de release van een nieuwe update, want patch 1.16 is uitgerold op alle platformen waarop F1 2021 beschikbaar is.

Zoals gebruikelijk hebben we de patch notes voor je en die tref je hieronder. Meer weten over de game? Check dan hier onze review.