Codemasters voorziet de Formule 1-coureurs de laatste jaren van een rating. Dit gaat op basis van een aantal criteria, waaronder ervaring, snelheid en meer. Dat Lewis Hamilton en Max Verstappen erg aan elkaar gewaagd zijn, werd vorig jaar voor de release van de game al duidelijk.

F1 2021 heeft echter meerdere updates gekregen en dat stelt Codemasters tevens in staat om de ratings aan te passen naargelang het verloop van de rest van het seizoen. Nu we in 2022 zijn aangekomen en het seizoen afgelopen is, heeft Codemasters de definitieve ratings bekendgemaakt en toegepast.

Hieruit blijkt dat Lewis Hamilton nipt voor Max Verstappen eindigt. Het grote verschil tussen de twee coureurs zit hem in de ervaring. Waar Hamilton een 9.4 scoort komt Verstappen niet verder dan slechts een 7.2. Hieronder op een rijtje de definitieve ranglijst en voor meer specifieke details kan je hier terecht.

Lewis Hamilton – 9.4 Max Verstappen – 9.3 Valtteri Bottas – 9.0 Charles Leclerc – 8.9 Carlos Sainz Jr. – 8.9 Sebastian Vettel – 8.9 Daniel Ricciardo – 8.9 Fernando Alonso – 8.9 Lando Norris – 8.9 Pierre Gasly – 8.9 Kimi Räikkönen – 8.7 Sergio Perez – 8.6 Esteban Ocon – 8.3 Lance Stroll – 8.2 Antonio Giovinazzi – 8.1 George Russell – 8.1 Mick Schumacher – 8.0 Yuki Tsunoda – 7.7 Nicholas Latifi – 7.2 Nikita Mazepin – 6.7

