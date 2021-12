Morgen zal het Formule 1-seizoen van 2021 zijn absolute climax bereiken, wanneer er voor het laatst geracet zal worden. Met Lewis Hamilton en Max Verstappen beiden op 369.5 punten, zal de uitslag van deze race bepalend zijn voor wie zich tot wereldkampioen mag kronen in de koningsklasse van de autosport.

Wij willen het niet jinxen, maar Codemasters en EA hebben een ‘simulatie’ gedaan in F1 2021 en daaruit blijkt dat Max Verstappen de wedstrijd wint, waarmee hij kampioen wordt. Het is een beetje jammer dat men niet de hele simulatie op het web heeft gezet, want in de video hieronder krijgen we enkel het slotstuk te zien.

Volgens het persbericht zal Max Verstappen zich als eerste kwalificeren en dankzij een perfecte start, zal hij een solide voorsprong opbouwen. Hamilton krijgt ondertussen te maken met gevechten op de baan, waardoor hij zijn achtste wereldtitel langzaam maar zeker aan de horizon ziet verdwijnen.

Wel zal Mercedes het constructeurskampioenschap volgens de simulatie winnen, maar dat is met de huidige stand momenteel al zo goed als een zekerheid. Verder zal Perez derde worden en de twee Ferrari coureurs finishen in de top 10, waardoor de renstal derde wordt bij de constructeurs. Kimi Räikkönen eindigt als tiende in zijn laatste Formule 1-race.