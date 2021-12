Max Verstappen is net wereldkampioen Formule 1 geworden en als dat nog geen motivatie heeft gevormd om F1 2021 te halen, dan zit je hier goed. In samenwerking met Codemasters en EA mogen we namelijk twee keer een exemplaar van F1 2021 weggeven.

Het gaat hier om één exemplaar voor de PlayStation 5 en één voor de Xbox One/Xbox Series X|S. Als je onze review hebt gelezen, dan weet je vast nog wel dat het een racer is die zeker de moeite waard te noemen valt. Daarom raden we je aan om razendsnel de onderstaande twee vragen te beantwoorden.

Vraag 1: Welke drie circuits zijn na de release van de game toegevoegd?

Vraag 2: Hoeveel overwinningen heeft Max Verstappen dit seizoen gepakt?

Weet jij de antwoorden? Dan dien je die even in te sturen en om dat goed te laten verlopen, zul je de onderstaande stappen moeten volgen. Zet voor het gemak ook je adresgegevens er even bij, dat maakt dat we de game sneller naar je kunnen opsturen mocht je de winnaar zijn. Het betreft hier een retailversie.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] sense.nl. Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'F1 2021' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Codemasters zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 4 januari 2022. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Codemasters.