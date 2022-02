Na enige stilte rondom eSports Boxing Club, duikt de game weer op met een nieuwe video waarin vernieuwde elementen van de game worden besproken. Zo zien we verbeterde animaties, camerahoeken en ook een glimp van het vechtersrooster.

De game is al een tijdje in ontwikkeling, maar Steel City Interactive – de studio achter de game – heeft helaas nog geen updates over wanneer de game dan eindelijk zal verschijnen. eSports Boxing Club staat gepland voor release op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.