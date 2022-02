Vandaag zullen de PlayStation Plus games weer bekendgemaakt worden en zoals tegenwoordig vrij vaak gebeurt, lekt de line-up van te voren via de Franse site Dealabs. Deze site is erg betrouwbaar gebleken als het op dit soort lekken aankomt, dus de kans is groot dat de volgende titels inderdaad tot de line-up behoren.

Het gaat om een bericht dat door dezelfde leaker van eerder is geplaatst. De persoon schrijft namelijk dat Ark Survival Evolved en Team Sonic Racing twee titels zijn waar hij/zij geïnteresseerd in is en dat er geen geld is om deze games te kopen. Om vervolgens af te sluiten dat het wellicht beter is om tot begin volgende maand te wachten.

Dit is een wat andere manier van presenteren dan voorheen, maar het mag natuurlijk duidelijk zijn waarnaar gehint wordt. Met andere woorden: de kans is groot dat deze titels deel uitmaken van de line-up in maart. Dit samen met GTA Online, die al bevestigd is voor de PlayStation 5.