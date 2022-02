Elden Ring ligt nu eindelijk in de schappen en dat betekent dat veel Soulsborne liefhebbers na Sekiro: Shadows Die Twice weer een nieuwe game hebben om te verslinden. Tot nu toe zijn de meeste media ontzettend enthousiast en scoort Elden Ring bijzonder goed in de eerste reviews. Nu iedereen met de game aan de slag kan, heeft FromSoftware een nieuwe update uitgebracht.

Update 1.02 is nu beschikbaar voor diverse platformen en deze brengt wat kleine aanpassingen met zich mee. Zo worden er kleine aanpassingen gedaan aan de tekst, de balans en andere zaken. Framerate problemen onder bepaalde omstandigheden zouden nu ook minder voor moeten komen. Hieronder kan je het overzicht van de update voor Elden Ring vinden.