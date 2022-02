Het is nog een dagje wachten en dan gaan velen van jullie ongetwijfeld aan de slag met een van de meest geanticipeerde titels van dit jaar. Morgen ligt Elden Ring na lange tijd immers in de schappen en iedereen kan dan gaan ronddwalen in de Lands Between, en de vele geheimen ontrafelen die deze wereld bevat. Nu de release zo goed als daar is, zijn ook de eerste reviews online verschenen en deze zijn niets anders dan lovend.

Elden Ring scoort uitzonderlijk hoog en zo lijkt het er dus op dat FromSoftware het wederom geflikt heeft. Zo staat het gemiddelde op Metacritic op het moment van schrijven op een 9.7 voor de PlayStation 5 versie. Zowel de pc– als Xbox Series X-versies scoren ook een mooie 9.5 gemiddeld. De hoogste score die toegekend wordt aan de game, en dat meermaals, is een 10 en het laagste staat op 8.0. Hieronder kan je een goede indruk krijgen van de eerste scores voor Elden Ring.

