Elden Ring | Alles Wat We Weten – De release van het volgende FromSoftware avontuur komt nu wel heel dichtbij, want op 25 februari kunnen spelers de wijde wereld in die door twee grote namen is vormgegeven: Hidetaka Miyazaki en George R.R. Martin (Game of Thrones). Wij hebben al twee previews aan de game gewijd en zo vlak voor de release is het handig om alle beschikbare informatie op een rijtje te zetten. Dit artikel kan spoilers bevatten over het verhaal dus lees zeker niet verder als je het liefst zo min mogelijk wilt weten. Met die waarschuwing in het achterhoofd, duiken we het diepe in met dit Alles Wat We Weten artikel van Elden Ring.

Het verhaal en de setting van Elden Ring

Hoewel we lang nog niet alles weten over het verhaal van Elden Ring, hebben we inmiddels wel een kleine indruk hoe het ongeveer in elkaar steekt. In de Lands Between – het koninkrijk waarin je vertoeft – wordt de wereld geregeerd met behulp van de Elden Ring. Dit zou je kunnen zien als een soort wetboek en deze dicteert dus hoe de stand van zaken hoort te lopen. De Elden Ring bestaat uit allerlei Runes die in kleine en grote formaten voorkomen. Een van de grote Runes die over de dood gaat, wordt echter plots gestolen. Dood was een concept waar de heersers nooit mee te maken kregen, maar daar is verandering in gekomen. Marika the Eternal, de koningin van het land, werd tot het uiterste gedreven om het koninkrijk bij elkaar te houden terwijl er overal oorlog ontstond en niets anders dan chaos overbleef.

De halfgoden namen het op tegen de huidige heersers en niets anders dan oorlog bleef de Lands Between teisteren. Er ontstond een soort machtsvacuüm, waarin elke leider de kans probeerde te grijpen om de troon eigen te maken en de nieuwe Golden Order te stichten. Na al deze tijd van bloedvergieten stonden enkel de twee sterksten tegenover elkaar en zij vochten tot de dood erop volgde. Hier kwam echter geen winnaar uit voort en zo bleef de wereld dus in een gebroken staat achter. De Tarnished – de speler – verschijnt echter ten tonele in deze verwarrende tijd en het is aan jou om de Elden Ring weer compleet te maken. Gezien de verschillende eindes van de Soulsborne games, kan het echter ook het tegenovergestelde zijn. Misschien vind jij de huidige stand van zaken wel prima en houd je de wereld liever in chaos? De keuze om de troon te bestijgen en de wereld te verbeteren is hoogstwaarschijnlijk aan jou.

Dit alles vindt dus plaats in de Lands Between dat verdeeld is in diverse gebieden en kleinere koninkrijken. Je zou de setting kunnen vergelijken met de Dark Souls franchise alleen is deze wereld uiteraard veel groter. FromSoftware stapt van het lineaire level design af en in Elden Ring heb jij vrijwel vanaf het begin de vrijheid om te gaan en staan waar jij wilt. Je kan er uiteraard voor kiezen om puur de verhaallijn te volgen, maar dan ga je ongetwijfeld gebieden missen en dus nieuwe wapens, spreuken, pantser en nog meer mogelijk niet vinden. Net als in de andere FromSoftware games word je gestimuleerd om op onderzoek uit te gaan. Wie weet kom jij wel geheimen tegen die mogelijk een grotere impact hebben dan je zou denken. Het lot van de Lands Between ligt in de handen van de Tarnished en alleen jij hebt de macht om dit alles te veranderen.

De gameplay van Elden Ring

Wat betreft de gameplay zal het voor Soulsborne liefhebbers vertrouwd aanvoelen. Je zou kunnen zeggen dat de gameplay van Dark Souls III als basis dient en dat andere games van deze ontwikkelaar daar elementen aan toevoegen. Zo kan je eindelijk springen en zijn stealth situaties nu ook mogelijk, iets wat we eerder al zagen in Sekiro: Shadows Die Twice. Verder keert de beruchte Power Stance uit Dark Souls II terug en kan je dus twee wapens van dezelfde types hanteren om unieke combo’s uit te delen. Spelers die meer voelen voor een defensieve stijl kunnen zich ook vermaken in Elden Ring. Ofwel spelers die graag met een boog spelen of graag spreuken gebruiken, komen aan hun trekken.

Wat je mag verwachten als je eenmaal speelt is tot in de basis het bekende Dark Souls gevoel. Het grote verschil is natuurlijk dat dit alles zich afspeelt in de Lands Between wat een groot speelveld voor de spelers is. Gezien de omvang van de gebieden is het dan ook meer dan logisch dat we een paard krijgen in Elden Ring. Vroeg in de game maak je namelijk al kennis met jouw trouwe viervoeter Torrent, die samen met jou de landen gaat verkennen. Net als in de voorgaande games van FromSoftware word je ook nu gestimuleerd om op pad te gaan en te exploreren. De gameplay is dus een mix van brute actie, verkenning, het vinden van geheimen en uiteraard de nodige portie doodgaan, zoals we dat kennen.

Tijdens het exploreren kan je patrouilles tegenkomen, plots overvallen worden en natuurlijk geheime plekken ontdekken zoals verborgen grotten. Deze grotten kan je vergelijken met de Chalice Dungeons uit Bloodborne en aan het einde zal je altijd een baas treffen die je moet verslaan. Eenmaal verslagen geeft deze verschillende soorten beloningen die jou verder in je avontuur kunnen helpen. Alle verborgen locaties voelen uniek aan en zijn ieder op hun eigen manier vormgegeven. Je kunt daarnaast ook NPC’s tegenkomen in deze dungeons die misschien later wel eens erg van pas kunnen komen, net zoals je deze individuen in de rest van de Lands Between ontmoet.

Elden Ring: Pre-order editie

Net als de meeste games kent Elden Ring speciale uitgaves die we hieronder nog even kort toelichten. Spelers die de Standaard Editie hebben gekocht als pre-order – zowel fysiek als digitaal – krijgen een digitale Adventure Guide en een extra Gesture, die je in de game kunt gebruiken om jouw ware kracht te tonen. De prijs varieert tussen de € 54,99 en € 59,99 voor de meeste platformen en de game is voor current-gen consoles niet duurder dan de andere versies. Verder kan je ervoor kiezen om de Deluxe Edition aan te schaffen voor € 89,99. Hierin krijg je de game aangeboden evenals een digitaal artbook en soundtrack.

Elden Ring: Launch Edition

Tegen dezelfde prijs als de Standaard Editie kan je er ook voor kiezen om de Launch Edition te kopen. Deze kost € 59,99 en bij deze versie krijg je nog wat leuke extra’s. Allereerst krijg je natuurlijk de game aangeboden en je krijgt er ook nog passende art cards bij. Verder bevat de Launch Edition een geweven patch, een sticker set en een poster van het formaat 393×334 millimeter. Hieronder kan je de editie bekijken.

Elden Ring: Collector’s Edition

Voor de echte liefhebbers van de Soulsborne franchise is er natuurlijk ook een Collector’s Edition beschikbaar. Voor deze uitgebreide editie moet je wat dieper in de buidel tasten, want deze kost je € 199,99. Voor zo’n prijs krijg je natuurlijk ook wel meer extra’s, waaronder een beeldje van Malenia – Blade of Miquella, een exclusieve steelbook en een hardback exemplaar van het Elden Ring art book bestaande uit 40 pagina’s. Deze editie is inmiddels uitverkocht en je kunt deze waarschijnlijk niet meer vinden. Hieronder de volledige content van de Collector’s Edition van Elden Ring.

Elden Ring: Premium Collector’s Edition

Tot slot is er nog de meest exclusieve editie voor Elden Ring en dat is de Premium Collector’s Edition. Deze heeft maar liefst een prijskaartje van € 259,99 en is in grote lijnen hetzelfde als de Collector’s Edition. Het grote verschil in de Premium versie is dat je er nog een 1:1 replica van de helm van Malenia bij krijgt. Uiteraard is dit een leuke collectable die je in de kast, vitrine of op de plank kunt plaatsen. Deze editie is exclusief verkrijgbaar bij de online store van Bandai Namco en deze is inmiddels eveneens volledig uitverkocht. De inhoud van deze editie op de afbeelding hieronder.

Elden Ring previews

Naast dit artikel hebben wij al meerdere keren de kans gehad om Elden Ring te kunnen spelen. In november was de gesloten network test waarin we onze eerste kennismaking met de game hadden en daar hebben we destijds een preview over geschreven. In die preview duiken we dieper in op de algemene zaken van Elden Ring en hoe de game precies aanvoelt. Onlangs kregen we ook nog de kans om met de laatste – en hoogstwaarschijnlijk final build – van Elden Ring aan de slag te gaan. Wil je meer weten over de gebieden van Elden Ring en wat je allemaal kan aantreffen? Dan kan je daarvoor terecht bij onze tweede preview.