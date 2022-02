Je hebt voorstanders en tegenstanders van games die “officieel gezien” niet in de reeks horen. Fallout New Vegas was zo’n game: ofwel je haatte het, of het was je favoriete game uit de serie. Bethesda gaf de ontwikkeling van deze titel uit handen en bracht het onder bij Obsidian Entertainment. Deze studio bracht een tijdje geleden The Outer Worlds uit en ondertussen is zelfs het tweede deel hiervan al in de maak.

Een samenwerking met Bethesda zal er niet meer komen door het onstuimige verleden tussen de twee, maar nu dat beide bedrijven onder uitgever Microsoft vallen, zou dat zomaar eens kunnen veranderen. Het resultaat wat door velen gehoopt wordt dat hieruit voortkomt is natuurlijk Fallout New Vegas 2 en het jongste gerucht stelt dat het op dit moment besproken wordt binnen Microsoft om dit te verwezenlijken!

Dit gerucht is ontstaan na een claim van VentureBeats bekende Jeff Grub. Tijdens zijn show genaamd Grubbsnax liet hij weten dat Microsoft het aandurft om ‘Obsidian’ en ‘New Vegas 2’ in één zin te noemen.

“This is very early, but people have begun to have talks and say these words in sentences, and those words are ‘Obsidian’ and ‘New Vegas 2’,” “We’re talking years and years away. There’s at least an interest and conversations happening about making something like that actually a reality.”

Wij hopen hoe dan ook dat hier een kern van waarheid in zit. Fallout New Vegas bracht heel wat verbeteringen met zich mee tegenover voorloper Fallout 3. Zowel op gameplay gebied als verhaal wist het te verrassen en te vernieuwen. Met de huidige technologie en ervaring die bij Obsidian aanwezig is, zou een vervolg wel snor moeten zitten. En, zoals het bekende gezegde ons leert: ‘The house always wins.’ En met ’the house’ bedoelen we in dit verhaal natuurlijk Microsoft.