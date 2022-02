Nieuwe week, nieuwe games. Het is weer tijd voor de Free Play Days die voor elke Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnee voor nieuwe, gratis speelbare games zorgt. We namen afscheid van NBA 2K22 en NASCAR 21: Ignition, die afgelopen weekend speelbaar waren en we verwelkomen ditmaal weer drie gratis te spelen games.

Vanaf nu tot aan zondagavond kun je aan de slag met de volgende titels:

Assassin’s Creed: Valhalla

Train Sim World 2

The Escapists 2

Daarnaast kun je twee van de bovenstaande games ook met een fikse korting aanschaffen, indien ze je dit weekend goed bevallen. Zo koop je Assassin’s Creed: Valhalla nu voor maar € 27,99 en Escapists 2 voor een luttele € 4,99. Train Sim World 2 is gratis beschikbaar via Game Pass, maar is helaas uitgesloten van de extra korting in Nederland.

Nog geen Xbox Live Gold of Gamepass Ultimate abonnee en wil je toch graag eens gebruik maken van de services? Dan schaf je hier gemakkelijk zo’n abonnement aan.