Het langverwachte Elden Ring is sinds kort dan eindelijk verkrijgbaar in de (digitale) winkelrekken en de eerste reacties zijn extreem positief. Fans zijn inmiddels ook al aan de slag gegaan om allerlei leuke creaties te maken en één daarvan willen we even in de schijnwerpers zetten.

Het is een beetje een trend geworden om moderne games een ‘retro jasje’ te geven middels een demake. 3D artiest Hoolopee liet zich dan ook van zijn meest creatieve kant zien en maakte een PS1-versie van Elden Ring. Bekijk hieronder het leuke resultaat!

Je mag onze Elden Ring review volgende week verwachten.