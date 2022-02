Elden Ring verscheen afgelopen vrijdag en hoewel de game overladen wordt met prachtige reviewcijfers, kampt het spel van From Software toch ook nog met de nodige problemen. De ontwikkelaar zit gelukkig niet stil en heeft nu een nieuwe patch uitgebracht.

Patch 1.02.1 is uitgebracht voor Elden Ring op de PlayStation 5 en pc, zo laat From Software via Twitter weten. De patch notes zijn niet heel uitgebreid, maar toch worden er wat hardnekkige problemen opgelost. Zo zijn issues met het opstarten van de pc-versie nu verholpen en is op de PlayStation 5 een bug opgelost die ervoor kon zorgen dat het spel zomaar werd afgesloten.

Op de Xbox-consoles was er een probleem met de online services van Elden Ring, waardoor spelers geen verbinding konden maken. From Software heeft gemeld dat dat probleem nu ook verleden tijd is.

We are also pleased to report that the online issues Xbox users have been facing (e.g. "Network Status Check Failed") should now be fixed.

Thank you for your patience in this matter.

