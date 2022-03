Review | Roccat BURST Pro – Aan gaming muizen geen gebrek bij Roccat. Daarom nemen we een volgende onder de loep. De Roccat BURST heeft twee varianten. Wij bespreken de BURST Pro in deze review, wat een wat duurdere versie is dan de BURST Core. Voor een schappelijke prijs haal je een lichtgewicht in huis. Verwacht dus niet een titaan zoals de Roccat KONE Pro Air. Dit is een wat toegankelijkere muis voor gamers die competitief aan de slag willen, maar ook met casual games een fijne muis onder de hand willen hebben. Hoe de Roccat BURST Pro het zich hier vanaf brengt kun je in deze review lezen.

Aan hexagons geen gebrek

De gaming muis in kwestie heeft op het eerste gezicht een vrij ingetogen ontwerp. Helemaal matzwart, terwijl je aan de zijkanten een glanzende afwerking vindt met hexagonen. De Roccat BURST Pro is symmetrisch qua ergonomie, alleen heb je wel twee extra knoppen aan de linkerkant, waar je duim op rust als je rechtshandig bent. Zijn smalle en lange vorm nodigt de palmgrip en fingertip gebruikers het meest uit om dit product te gebruiken. Maar gezien de muis relatief niet heel groot is (12 centimeter lang) en niet heel breed (5,80 centimeter), kunnen ook claw grip gebruikers prima met deze muis overweg.

Naast de linker- en rechtermuisknoppen en de twee extra knoppen aan de linkerkant op de muis, heeft de Roccat BURST Pro nog een DPI-knop onder het scrollwiel. Je kan dan moeiteloos switchen tussen verschillende DPI-profielen tijdens het gamen. Het toewijzen van de (extra) knoppen, het aanpassen van je (DPI) profielen en het veranderen van de RGB-verlichting, kan allemaal via de Roccat SWARM software. De software kan hier en daar een update gebruiken, maar je kunt er wel alles mee aanpassen wat je nodig hebt bij gebruik van de BURST Pro. Om even terug te vallen op de RGB-verlichting, de kont van de muis is doorzichtig, waardoor het licht erdoorheen schijnt en je de hexagonen ook hier kunt zien. Het scrollwiel is ook voorzien van RGB, dus in combinatie met het AIMO lichtprofiel kom je aan kleuren niets tekort met deze muis.

Lichtgewicht voor een mooie prijs

Je muis alle kleuren geven die je hartje begeert is natuurlijk hartstikke leuk, maar uiteindelijk moet er gegamed worden. De Roccat BURST Pro is een muis die je met een USB-A kabel aansluit op je pc. De stoffen kabel is lekker soepel, maar er zijn alternatieven die nog lichter kunnen aanvoelen bij gebruik. Dit valt op, omdat de muis een luttele 68 gram weegt. Uiterst licht en door de PTFE muisvoetjes glijdt de muis ook erg lekker over je muismat heen. Zodanig dat je de kabel hier en daar wel een beetje kan opmerken tijdens gebruik. Misschien een gevalletje dat de muis hierin iets te licht is terwijl deze bedraad is? In ieder geval geen minpunt, want de muis is fijn in gebruik.

Want verder zit in de muis een Owl-Eye sensor verwerkt met 16.000 DPI en je hebt bij de linker- en rechtermuisknop optische Titan switches. Een wat zwaarder hol klikgeluid wordt hierdoor geproduceerd, terwijl de twee extra knoppen, links op de muis, de traditionele muisklikjes produceren. Het scrollwiel daarentegen is dan weer muisstil te noemen en daarbij heb je amper door dat je het gebruikt als je het gebruikt. Hier kon wat ons betreft weer iets meer feedback in zitten, gezien het nu wat te subtiel feedback geeft. Ook het indrukken van het scrollwiel geeft een veel te zachte en oppervlakkige feedback. Het mag wat steviger en vooral feedbackvoller zijn.

De Roccat BURST Pro weet door zijn schappelijk prijs een interessante optie te zijn voor gamers die op zoek zijn naar een lichte muis. Door middel van de SWARM software kan je alles instellen, en daarbij is de muis qua functionaliteiten vrij uitgebreid. Dit alles voor € 59,99. Het is een mooie prijs en je krijgt er veel voor terug. We missen echter wel twee knoppen aan de rechterkant van de muis voor eventuele linkshandige gebruikers, maar hier kunnen we de muis niet echt op afrekenen. Er zijn eigenlijk maar weinig redenen om de muis niet in huis te halen.