Elke maand mogen we op de eerste dinsdag een nieuwe update voor PlayStation Plus verwachten en hetzelfde gaat op voor PlayStation Now. Via het PlayStation Blog heeft Sony weer bekendgemaakt welke games morgen aan de service toegevoegd gaan worden.

De uitbreiding is niet heel groot, want het betreft een viertal games. Zo mag je morgen met Shadow Warrior 3 aan de slag, alsook Crysis Remastered, Relicta en Chicken Police – Paint It Red! Shadow Warrior 3 is overigens een nieuwe release die gelijk aan de service wordt toegevoegd, een unicum dus.

Deze titel kent wel een beperkte beschikbaarheid, zo zal Shadow Warrior 3 tot 4 juli te spelen zijn. Nadien wordt de game van de service afgehaald. Voor de andere titels geldt geen beperkte beschikbaarheid.