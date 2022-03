Vorig jaar kondigde Capcom Pac-Man Museum+ aan om nadien met geen woord meer over deze titel te reppen. Tot nu, want ze hebben bekendgemaakt dat de game op 27 mei zal verschijnen. Op die datum komt de collectie uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Er staat dus geen current-gen versie van deze collectie gepland, maar gezien beide platformen backwards compatible zijn maakt dat weinig uit. Ben je Xbox Game Pass abonnee? Weet dan dat je Pac-Man Museum+ vanaf de release direct gratis op de Xbox kunt spelen.

Hieronder voor het gemak nog een keertje de line-up van titels die bij deze uitgave inbegrepen zitten.

Pac-Man

Super Pac-Man

Pac & Pal

Pac-Land

Pac-Mania

Pac-Attack

Pac-in-Time

Pac-Man Arrangement Arcade Ver.

Pac-Man Arrangement CS Ver.

Pac-Man Championship Edition

Pac Motos

Pac ‘n Roll Remix

Pac-Man Battle Royale

Pac-Man 256

Tot slot hebben we nog de bijbehorende trailer.