De PlayStation 3 is inmiddels een oudje waar we hier in het Westen nog weinig mee doen. Mede omdat de console ook niet meer verkrijgbaar is en iedereen natuurlijk is overgestapt naar de PlayStation 4 en PlayStation 5. In Japan werd er echter nog wel ondersteuning geboden voor het platform, maar daar komt nu ook verandering in.

Via het Japanse PlayStation Twitteraccount laat Sony weten dat ze na 30 april niet langer service zullen bieden wat betreft deze console. Dit wil zeggen dat als de PlayStation 3 van een Japanse consument kapot gaat, dat ze tot uiterlijk 30 april bij Sony terecht kunnen voor reparatie en hulp, nadien is het klaar.

“Due to the depletion of parts inventory, we will no longer be able to provide after-sales service for the PlayStation®3 CECH-4300 series main unit and all PlayStation®3 peripherals on April 30, 2022 (Saturday). If you are considering applying for this service, please make your request as soon as possible!”