Microsoft heeft weer een update gegeven wat betreft nieuwe games voor Xbox Game Pass en zo zien we dat er vandaag gelijk een paar nieuwe games beschikbaar zijn. Daarnaast mogen we overmorgen nog een nieuwe titel verwachten, alsook later in maart.

Alle abonnees van de service kunnen de onderstaande games downloaden en spelen zonder extra kosten en de line-up voor maart is vooralsnog het volgende:

Nu beschikbaar

Far: Changing Tides (Cloud, console & pc)

Microsoft Flight Simulator (Cloud)

Vanaf 3 maart

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console & pc)

Vanaf 10 maart

Kentucky Route Zero (Cloud, console & pc)

Lawn Mowing Simulator (Xbox One)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, console & pc)

Young Souls (Cloud, console & pc)

Maar zoals gebruikelijk zullen er ook weer een paar games Xbox Game Pass verlaten. Na 15 maart is het onderstaande niet langer beschikbaar via de service:

Nier: Automata (Cloud, console & pc)

Phogs! (Cloud, console & pc)

Torchlight III (Cloud, console & pc)

The Surge 2 (Cloud, console & pc)

Lid worden van Xbox Game Pass? Dan kan je hier terecht.