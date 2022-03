Review | DXRacer AIR R1S-NN Gaming Chair – In de afgelopen jaren hebben speciale gamingstoelen een vogelvlucht genomen. Sterker nog, het is een compleet nieuw segment geworden binnen het kader van bureaustoelen. Veel verschillende partijen houden zich hier mee bezig en één van de bekendste is DXRacer. Een ontwikkelaar en producent van stoelen die specifiek op de gamer gericht zijn. Zij hebben recent een nieuwe lijn van stoelen geïntroduceerd en één daarvan is de ‘AIR R1S-NN Gaming Chair’. Een stoel in het premium segment en in deze review gaan we nader bekijken of dit een aanwinst zou zijn voor jouw set-up.

Grote doos met onderdelen

DXRacer levert de stoel standaard in onderdelen middels een behoorlijk grote doos, hoewel dat natuurlijk afhangt van het type stoel dat je aanschaft. In het geval van de AIR R1S-NN gaat het om een stoel met een vrij forse rugleuning en dus automatisch een grote verpakking. Hier zit alles netjes in verpakt, waardoor het een plezier is om de doos uit te pakken en je nieuwe stoel in onderdelen te zien. Belangrijker is echter de montage van de stoel en daarover kunnen we in dit geval vrij kort zijn. Als je netjes de handleiding volgt, dan ben je met nog geen uurtje klaar en staat de stoel in elkaar. De stoel is dan ook direct gereed voor gebruik, waardoor je er letterlijk een uur na ontvangst op kan zitten.

Tot zover dus een prima proces en fijn is dat de handleiding erg duidelijk is, waardoor je met een paar handelingen al klaar bent. Zo hier en daar zul je bij deze stoel met wat inbusschroeven aan de slag moeten, maar DXRacer is zo vriendelijk geweest deze gereedschappen erbij te leveren, waardoor je niet op zoek moet naar additionele hulpmiddelen. Kortom, in de doos vind je alles wat je nodig hebt. Ook is alles goed verpakt, waardoor het er strak uitziet als je het eenmaal hebt uitgepakt. Maar genoeg over de doos en de opbouw van de stoel. Het gaat uiteindelijk om het gebruik en het comfort. Zodoende hebben we een week op de stoel gezeten om eraan te wennen en gezegd mag worden is dat het erg bevalt. Mag ook wel, want de stoel kent een adviesprijs van € 449,-.

Alle ruimte

De stoel kent een relatief breed zitvlak, waardoor je niet beknelt zit tussen de zijleuningen, die op hun beurt weer instelbaar zijn van vrij laag tot normale hoogte. Dit resulteert in een ergonomische afstelling bij een normale zithouding en dat is prima. Maar als je graag wat meer naar achteren of voren zit, kun je dat eveneens afstellen met een beugel linksonder, waarmee je de stoel in een bepaalde positie vastzet of juist vrij laat bewegen. Een nadeel hiervan is wel dat als de stoel vrij kan bewegen, de spanning op het geheel vrij hoog is. Je moet dus als het ware iets teveel kracht zetten om achterover te leunen, daar waar dat juist meer natuurlijk aan zou moeten voelen. Vanzelfsprekend is het een kwestie van tijd voordat dit meer soepel gaat, maar direct bij uitpakken is het naar onze mening iets te stug.

De rugleuning is naast het zitvlak een minstens zo belangrijk onderdeel en daarover kunnen we eveneens vrij kort zijn. Het is van een vrij groot formaat, waardoor het je gehele rug omvat. Dit volgens een pasvorm die rond je middel dichter naar binnenkomt wat een soort kuipstoel effect oplevert. Ik ben als auteur bijna 2 meter lang en ik heb hier uitstekend in kunnen zitten. Ter hoogte van je onderrug is de achterkant van de stoel ook voorzien van een stugge ‘beugel’ en die vangt precies je onderrug op en duwt de achterkant wat naar binnen, waardoor je een natuurlijke zithouding aanneemt ongeacht of je rechtop zit of juist achterover leunt. Met andere woorden: er is goed nagedacht over de ergonomie van de stoel en daar is de pasvorm op afgestemd.

Maar niet iedereen is even lang en uiteraard hoort bij een goede gaming chair ook een hoofdsteun. Die zit vanzelfsprekend bij deze AIR R1S-NN inbegrepen en is in hoogte verstelbaar. Helaas niet via een geïntegreerd klik- of schuifsysteem, maar via draaiknoppen waarmee je de hoofdsteun los kunt maken en een slagje hoger of lager kunt plaatsen. Op die manier kan je de ideale hoogte bepalen, waardoor de best mogelijke pasvorm voor jouw lichaam gecreëerd wordt. Tot slot is het uiteraard mogelijk om de stoel in hoogte te verstellen, wat eveneens middels een hendel gaat onder de stoel. De afstand tussen laag en hoog is niet heel groot en ik had met mijn lengte liever nog een centimeter of 10 extra gehad. Dit is echter een erg variabele factor, gezien iedereen een eigen voorkeurshoogte heeft. Wat de standaard betreft, daar voldoet deze stoel aan.

Stijlvol plastic…

Qua ergonomie en gebruik is de AIR R1S-NN Gaming Chair een stoel die eigenlijk op alle fronten slaagt. Dat mag ook wel voor het forse prijskaartje, waarbij je de stoel ook zelf in elkaar moet zetten – wat overigens een plezier is. Maar naast comfort tellen natuurlijk ook de looks mee. Wat dat betreft is de stoel zowel redelijk stijlvol als kantoorachtig, alsook een beetje ‘gamey’. De algehele omlijning en de onderdelen zijn voornamelijk van hard plastic of staal en dankzij de zwarte kleurstelling ziet het er netjes uit. Het is echter duidelijk te zien dat het plastic is en het oogt ergens wat goedkoop als je van dichtbij kijkt. De keerzijde is echter door het doorzichtige zitvlak en de rugleuning, dat het een meer kantoorachtige vibe krijgt. DXRacer brengt qua stijl eigenlijk twee uitersten bij elkaar en gezegd mag worden dat ze daarin best geslaagd zijn. Wat dat betreft is het missie gelukt, ware het niet dat de stoel nogal zwaar is wat voornamelijk door de stalen wielbasis komt. Een voordeel: de stoel staat als een huis.