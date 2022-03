Elden Ring werd lovend ontvangen door de fans, en de media was er net zo enthousiast over. In de eerste reviews scoorde de game uitzonderlijk goed en FromSoftware heeft dus wederom een geweldige game afgeleverd. Uiteraard is geen enkele game perfect bij launch en zo zijn er natuurlijk wat bugs en andere problemen die zich voordoen. Elden Ring is daarom opnieuw van een patch voorzien.

Het gaat hier om update 1.02.2 en dit is een erg kleine update. Op de PS5 weegt de update zo’n 200MB en deze brengt wat aanpassingen voor save game progressie. Op de pc komt de update met wat meer fixes.

Pc Fixed an issue where the graphics card was not being used, resulting in slow performance.

Fixed a bug that caused the game to quit under certain conditions during a battle with the Fire Giant.

Fixed other bugs. PS5 Changes to save game progression even when the game is not terminated.

Onze review van Elden Ring mag je op zeer korte termijn verwachten.