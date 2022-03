De Japanse studio Ryu Ga Gotoku, bekend van onder andere Yakuza en Lost Judgment, heeft het er maar druk mee. Volgens het laatste nieuws direct uit een interview met director Masayoshi Yokoyama, hebben zij niet één, maar meerdere nieuwe games in ontwikkeling.

De enige waar momenteel over gepraat mag worden is Yakuza 8, maar er zijn schijnbaar nog een aantal titels in de maak, die nog niet aangekondigd zijn. Alle informatie hieromtrent wordt nog geheim gehouden, maar wanneer erover gesproken mag worden en er concrete informatie gegeven kan worden, zal het ons mogelijkerwijs nogal verrassen.

“The only one I can talk about right now is Yakuza 8, but we have a lot of unannounced titles that are currently in development. At some point I’ll be able to discuss some things that I think will surprise you all, so look forward to that.”