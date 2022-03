Over iets minder dan een maand verschijn Sonic the Hedgehog 2 in de bioscoopzalen. Deze kunnen we, zoals het er nu naar uitziet, gewoon weer op de ‘normale wijze’ gaan bekijken nu alle maatregelen erg versoepeld zijn.

Ondanks alle ophef over het eerste deel, wat later weer werd rechtgezet, lijkt het erop dat Sonic the Hedgehog 2 een succes gaat worden. De nieuwste trailer, die draait om Blue Justice, opent met een leuke knipoog naar een andere zeer bekende franchise. Ook zien we meerdere personages uit de film voorbij komen, waaronder Jim Carrey’s ‘Dr Eggman’ en Idris Elba’s ‘Knuckles’.

Sonic the Hedgehog 2 is in de Nederlandse bioscopen te zien vanaf 30 maart.