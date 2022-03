Housemarque bracht vorig jaar het zeer gewaardeerde Returnal uit, die ze na de release van de nodige updates hebben voorzien. Ook werd de studio door Sony PlayStation ingelijfd, waardoor ze deel uitmaken van de wereldwijde PlayStation familie.

Afgezien van het werken aan updates voor Returnal, is het echter onduidelijk waar de studio nu mee bezig is. In een interview met VentureBeat heeft de ontwikkelaar echter aangegeven dat ze momenteel bezig zijn met een nieuw IP.

Het is nog erg vroeg in de ontwikkeling, want ze zijn bezig met concepten om te zien waar het uiteindelijk op zal uitlopen. Gezien ze expliciet zeggen een nieuw IP in ontwikkeling te hebben, lijkt een Returnal vervolg of een nieuwe game in dat universum vooralsnog niet aan de orde.