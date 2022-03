Elden Ring is nu een week verkrijgbaar en dat het een must have is, dat blijkt wel uit de vele lovende geluiden die online te vinden zijn. Zeer snel mag je ook – na enige vertraging – onze review verwachten, waarin wij ons oordeel vellen over de nieuwste creatie van FromSoftware.

Nu een week na de release heeft Bandai Namco opnieuw een trailer uitgebracht en daarin speelt Ming-Na Wen (bekend van Agents of S.H.I.E.L.D. en The Book of Boba Fett) de hoofdrol, waarin ze aangeeft de uitdaging aan te gaan en tevens heeft ze aan het einde een belangrijke boodschap.