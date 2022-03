Op 15 maart verschijnt Grand Theft Auto V samen met Grand Theft Auto Online voor current-gen systemen en via het PlayStation Blog heeft Rockstar bekendgemaakt wat we qua PS5-features mogen verwachten. Zo is de belangrijkste stap vooruit een resolutie in 4K en dat samen met een framerate die 60fps biedt. Daarin heb je echter keuze, gezien er wat grafische modi beschikbaar zijn.

Fidelity modus – 4K @ 30fps met ray tracing

Performance modus – Upscaled 4K @ 60fps

Performance RT modus – Hybride van de andere twee modi inclusief ray tracing, mikt op 60fps

Vanzelfsprekend zal de game op de PlayStation 5 ook veel sneller laden en daarbij mag je meer leven in de stad verwachten. Dit wil zeggen dat het drukker op de weg is, maar ook dat er veel meer vegetatie te zien is. Tevens zijn elementen als lighting, waterreflecties en meer geoptimaliseerd en hetzelfde geldt voor anti-aliasing, motion blur en meer gedetailleerd vuur, alsook explosies.

GTA Online ziet een uitbreiding in de vorm van Hao’s Special Works, wat toegevoegd zal worden aan de Los Santos Car Meet. Hier kunnen nieuwe voertuigen gevonden worden, inclusief upgrades. Daarnaast wordt er een nieuwe klasse van races geïntroduceerd die specifiek op gemodificeerde voertuigen is gericht.

Rockstar zal GTA Online trouwens loskoppelen van GTA V en daardoor is het online component los verkrijgbaar voor de PlayStation 5. Het goede nieuws in dat opzicht is dat GTA Online de eerste drie maanden gratis beschikbaar is voor alle spelers op de console. En de game is dan altijd voor jou. Na drie maanden is GTA Online enkel tegen betaling verkrijgbaar.

Voor nieuwe spelers introduceert Rockstar Games de ‘Career Builder’ en daarmee krijgen spelers een budget van GTA$4.000.000 ter beschikking om een eigen carrière uit te stippelen. Dit geld kan besteed worden aan vastgoed, voertuigen, wapens en meer. Om mensen wegwijs te maken, zal GTA Online ook voorzien worden van een nieuwe tutorial en een duidelijker menu, waardoor spelers sneller in de gewenste actie kunnen duiken.

Als je de game reeds speelt of gespeeld hebt, dan zal het mogelijk zijn om progressie van zowel de singleplayer als multiplayer over te zetten naar de PlayStation 5. Deze migratie is eenmalig mogelijk en dit kan via de Rockstar Social Club vanaf 15 maart. In-game kan het al vanaf vandaag en je moet dan in de game de optie ‘Upload Save Game’ gebruiken.