Afgelopen weekend heeft Andrew Witts, de multiplayer lead van Halo Infinite, laten weten dat hij het bedrijf heeft verlaten om zijn carrière elders voort te zetten.

Witts vertelde over zijn keuze in een tweet gericht aan spelers van de game. In diezelfde tweet bedankte Witts Halo fans voor alle feedback die hij in de jaren heeft ontvangen en hij liet weten wat een eer het is geweest om het Halo multiplayer design team te leiden.

Het is nog niet duidelijk wie de rol nu zal overnemen binnen het Halo team, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat dit grote gevolgen zal hebben voor de huidige Halo Infinite multplayer plannen. Witts zelf neemt eerst tijd voor zichzelf om te relaxen, wat hij daarna precies van plan is is nog onbekend.

“Today was my last day at 343 Industries. It’s been an honor leading the MP design team over these years. Thank you to all @Halo fans for your feedback over the years. We made this game for you. Going to take some time off to relax and recharge but I’m excited what’s next!”