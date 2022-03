Elden Ring ligt al even in de winkelrekken. Wij waren alvast erg te spreken over de titel, die wereldwijd heel wat fans van het zogenaamde ‘Soulsborne’ subgenre aan het scherm gekluisterd houdt. Om twijfelaars over de schreef te trekken, krijgen we daarnaast ook regelmatig reclamefilmpjes op ons bord. De meeste tonen louter gameplaybeelden, al dan niet vergezeld door enkele sappige journalistieke citaten. In Thailand kiest men echter voor een andere tactiek.

Het onderstaande reclamefilmpje is best bizar. Het duurt namelijk behoorlijk lang – lees: 3 minuten! – vooraleer de link naar Elden Ring zelf, mét bijbehorende gameplay footage, getrokken wordt. In plaats daarvan krijgen we acteurs te zien, in enkele melodramatische familiescènes. Het volledige plaatje moet je zelf ontdekken, maar het bevat onder andere een in dramatische slowmotion kapot vallende ring en een uitermate nostalgische ziel. Enjoy!