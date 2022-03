Elden Ring is een game waar je tientallen uren in kwijt kan en dan zijn er ook nog multiplayer functies om nog meer tijd aan te spenderen. Er bestaat een kans dat de game op termijn uitgebreid gaat worden met extra content, want er is namelijk een grote arena in de game gevonden.

Lance McDonald, een bekende dataminer/modder die wel vaker afgesloten dingen in games weet te vinden, heeft nu een grote arena in Elden Ring gevonden die vooralsnog niet toegankelijk is. Als je de arena in de game aan de buitenkant nadert, dan zal er een vijandige binnendringer spawnen, gecontroleerd door de AI. Wellicht om een idee te geven hoe het is als een ander je game binnendringt.

De theorie tot dusver is dat de arena in kwestie gebruikt zal worden voor competitieve één versus één duels, iets wat niet geheel nieuw zou zijn voor het genre games. Het is nu dus afwachten, maar de kans is groot dat er meer van dit soort arena’s ontdekt zullen worden in de nabije toekomst.

Sterker nog, er is zelfs al een andere arena op de map gevonden en daar gebeurt precies hetzelfde als zojuist omschreven. Het ziet er dus naar uit dat FromSoftware op termijn arena’s als DLC zal toevoegen. Bij meer nieuws lees je het hier.