The Gunk is een Microsoft exclusieve game die sinds eind vorig jaar digitaal beschikbaar is voor de Xbox One, Xbox Series X|S en pc. De game maakte ook direct zijn intrede in Xbox/PC Game Pass.

Ondanks dat de game niet super goed werd ontvangen, kan niemand onder het feit uit dat The Gunk op artistiek gebied wel prima in orde te noemen valt. Ontwikkelaar Image & Form stak hier enorm veel moeite in en dat blijkt ook wel uit het eindresultaat. Om dit nog eens extra te complimenteren, is er vanaf nu een update beschikbaar die de foto modus toevoegt aan de game.

Heb jij al direct zin om aan de slag te gaan met jouw in-game fototoestel? Vergeet dan niet jouw creaties te delen via Twitter met de hashtag #TheGunkPhotoMode en de uitgever zal jouw kiekje dan misschien wel retweeten.

Heb je The Gunk nog nooit gespeeld en ben je benieuwd wat je kunt verwachten van de game, check dan de gameplay trailer hieronder.