In de herfst van 2021 lanceerde Nintendo een ‘refresh’ van de Nintendo Switch in de vorm van de Nintendo Switch OLED: een mooie upgrade die het met name van het nieuwe scherm moet hebben. Er waren echter wel de nodige zorgen, OLED-schermen staan er immers om bekend om na verloop van tijd in te branden en lelijke vegen in je scherm achter te laten.

Laat het maar aan de YouTubers over om erachter te komen hoeveel uren er precies voor nodig zijn en het antwoord zal je misschien verrassen: het duurt maar liefst 3.600 uur voordat de Nintendo Switch OLED de eerste tekens van ‘burn-in’ gaat vertonen. Bob Wulff laat in de onderstaande video zien hoe hij een felle screenshot van The Legend of Zelda: Breath of the Wild maanden achter elkaar op het scherm heeft laten staan.

Volgens Wulff zijn er dus ruim vijf maanden voor nodig voordat je geliefde Switch OLED begint in te branden en hiervoor moest hij dus een statische afbeelding gebruiken en dat op volle helderheid van het scherm: iets wat tijdens normaal gebruik nagenoeg nooit voorkomt.