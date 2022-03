Review | DXRacer GLADIATOR G001-N Gaming Chair – Recent ontvingen we van DXRacer een tweetal gaming stoelen en in onze review van de DXRacer AIR R1S-NN Gaming Chair heb je al kunnen lezen wat we van dit vrij nieuwe model vinden. De volgende stoel die we hebben kunnen testen is de GLADIATOR G001-N Gaming Chair, een stoel die iets goedkoper is dan het vorige model en daarmee tracht DXRacer – net zoals met diverse andere modellen – voor elk budget een mooie keuze te bieden. Beviel de GLADIATOR net zo goed als de AIR R1S? Ook op deze stoel hebben we een week gezeten en ons oordeel lees je hieronder.

Bouwpakket

DXRacer levert de stoelen altijd als een bouwpakket in een relatief grote doos. Gezien deze stoel net een slagje kleiner is dan het vorige behandelde model, is ook de doos wat compacter – zij het alsnog groot. Op de afbeelding kun je weer zien wat je in onderdelen aantreft en na het in elkaar zetten van twee stoelen hebben we geleerd dat de opbouw vrijwel altijd hetzelfde is: eenvoudig en zo geregeld. Want ook deze stoel hadden we in nog geen uur in elkaar om er vervolgens direct op plaats te nemen. Na een week zitten kunnen we je genoeg vertellen over deze stoel, want met een adviesprijs van € 379,- is de stoel lager geprijsd en niet alleen zorgt dat vanzelfsprekend voor een ander model, maar ook voor een ietwat ander uiterlijk.

Zo is de gehele stoel bekleed met mat zwart leder (er zijn daarnaast drie andere kleurstellingen beschikbaar) en er zijn op het zitvlak en qua rugleuning geen plastic onderdelen die in het leder overgaan. Dit afgezien van twee gaten ten hoogte van de bovenrug, waar we zo op terugkomen. Dit maakt dat het een mooi geheel is en hoewel het simplistisch is, is het een doeltreffend ontwerp. Geen rare fratsen, maar een mooi ontworpen resultaat dat qua pasvorm en zitting zacht en stevig aanvoelt. Hierbij hanteert DXRacer eveneens het kuipstoel idee, maar dan een stukje subtieler. Het oogt meer als een kuipstoel dan dat het daadwerkelijk zo voelt bij het zitten. Dit komt doordat het rugkussen wat prominenter naar voren steekt, waardoor je een goede zithouding aanneemt.

Iets minder subtiel

In plaats van een beugel aan de achterkant van de stoel te monteren om je onderrug wat te bollen, zit er bij deze stoel een extra kussen inbegrepen die je middels een soort bretels vastmaakt aan de rugleuning. Hierdoor heb je altijd ondersteuning, maar het voelt in de rug een stuk forser (een beetje té naar onze smaak) aan, waardoor het minder subtiel is dan het systeem dat gehanteerd wordt bij de AIR R1S. Maakt dat iets uit? Niet per se, het is maar net wat je prettig vindt. Het is bovendien geheel optioneel, want je kunt ook zitten zonder kussen. Wij raden het aan voor een betere en meer ergonomische zithouding, maar het is uiteindelijk maar net wat je zelf fijn vindt.

En over kussens gesproken. De eerder aangehaalde gaten in de rugleuning ter hoogte van de bovenrug, zijn niet alleen bedoeld om het rugkussen vast te zetten, het dient ook voor het nekkussen. Dit is een kleiner kussen dat eveneens optioneel is. Deze bevestig je vrij eenvoudig met een elastische band, zodat je altijd een steun voor je nek hebt. Maar gezien het door de elastische banden automatisch ietsje gaat hangen, kan het zijn dat het niet helemaal op de juiste plek in je nek valt. Met een lengte van 1 meter 97 ben ik net een centimeter te groot. Als je lang bent zul je het kussen dus altijd handmatig omhoog moeten doen, of juist omlaag naargelang je lengte.

Het is een klein detail en als het niet bevalt laat je het weg. Dat neemt niet weg dat het systeem van de AIR R1S net wat prettiger is met vaste punten, want daardoor gaat niks hangen wat nu met het kussen wel het geval is. Dat gezegd hebbende, deze stoel is natuurlijk goedkoper dus er moeten dan concessies gemaakt worden. Belangrijk in z’n totaliteit is natuurlijk of je comfortabel op de stoel kan zitten en dat is het geval. De stoel heeft een iets minder direct kuipeffect vanwege het kussen in je rug, wat voor een goede ergonomie zorgt. Dankzij de breedte van de stoel is het ook voor velen geschikt, omdat je best wat bewegingsruimte hebt en terwijl je zit, is het zitvlak stevig maar zacht genoeg om langdurige zitten aangenaam te maken.

Afstellen maar

Uiteraard is het mogelijk de stoel in verschillende standen af te stellen. Zo kun je de zijleuningen op verschillende hoogtes zetten middels een eenvoudig kliksysteem om het omhoog of omlaag te schuiven, net zoals naar voren of achteren. Onder de stoel heb je twee hendels, één voor de hoogte van de stoel en één om de hellingraad vast te zetten. Ook nu is de hoogte voor iemand van bijna 2 meter net een tikkeltje te laag, waardoor de stoel vooral geschikt is voor gamers tot een lengte van ongeveer 1 meter 85, zodat je een hoek van 90 graden bij je knieën krijgt. Als je langer bent zullen je bovenbenen net een klein beetje omhoog staan wat niet altijd prettig is, daar waar de stoel voor mensen tot 2 meter bedoeld is.

Daarnaast hebben we wederom een kritiekpunt als het om het hellen van de stoel gaat. Je kunt namelijk een achteroverleunende stand kiezen, maar dit systeem is zo ontzettend stug dat je behoorlijk veel kracht moet zetten. Veel meer nog dan bij de AIR R1S het geval was, en daar was het al een minpunt. Maar als alternatief is de stoel nog voorzien van de optie om enkel de rugleuning naar achteren te duwen. Het biedt niet het gewenste resultaat als je ook je zitvlak naar achteren wilt hellen, maar het is een van de opties. Dus qua mogelijkheden heeft de stoel genoeg opties om je een ideale zithouding aan te bieden, maar die stugheid is wel vervelend.

Is het van DXRacer..?

Het is voor dit soort producten vrij gebruikelijk om de merknaam of het type op de stoel te plaatsen, zodat het gelijk duidelijk is. Het geeft het ook een soort van sportief uiterlijk. Maar DXRacer slaat wat deze stoel betreft een beetje door. Zo is de rugleuning op zichzelf voorzien van het logo en twee keer de letters ‘DX’. Daarbij zijn ook het rugkussen en het nekkussen nog voorzien van de merknaam, waardoor je dat maar liefst drie keer op de rugleuning ziet. Beetje teveel van het goede en dat zorgt voor wat stijlbreuk qua uiterlijk, want feit is wel dat de stoel zelf er netjes en bescheiden (in onze uitvoering) uitziet. Dit had dus wat minder gekund, maar hiervoor geldt natuurlijk dat het een kwestie van smaak is.