Als jij één van de gelukkige PlayStation 5-bezitters bent, zal het je niet ontgaan zijn dat de DualSense controllers helaas relatief snel gebreken begonnen te vertonen. In een eerder rapport werd er geschat dat een gemiddelde PS5-controller zo’n 417 uur mee zou gaan, alvorens er gebreken zichtbaar zouden worden.

Deze problemen zaten hem veelal in de adaptieve triggers en het zeer beruchte stickdrift probleem. Het regende klachten en voordat Sony ook maar iets kon doen aan de situatie, werd er al een rechtzaak tegen hen gestart. Het ziet ernaar uit dat, zonder dit aan de grote klok te hangen, Sony toch stappen heeft ondernomen richting de verbetering van de toch al zo prijzige DualSense controller. Dit werd duidelijk na een video van YouTuber TronicsFix, die hierover een video naar buiten bracht.

Volgens TronicsFix zijn deze controllers aan de binnenkant een stukje anders. Zo zijn om te beginnen de veertjes in de L en R knoppen iets dikker: 0.3mm in plaats van 0.25. Hierdoor zouden ze langer mee moeten gaan. Ook de analoge stick module is aangepast, waarbij het zwarte stuk plastic is vervangen door een donkergroene. Wat hieraan specifiek anders is, kon de YouTuber niet zeggen. Wel laat de geschiedenis van Sony controllers weten dat wanneer er een kleurtje verandert, hier ook een reden achter zit. De verwachting is vermindering van de kans op stickdrift.

Deze kleur groen zit tegenwoordig ook in de nieuwe DualShock 4 stick module – dit weten we uit eigen ervaring. TronicsFix laat tevens weten dat deze veranderingen enkel bij de nieuwe kleuren DualSense (Galactic Purple, Nova Pink en Starlight Blue) zijn aangebracht, naar het schijnt. Ben je dus binnenkort van plan een nieuwe DualSense te kopen? Schaf dan zeker één van de nieuwere kleuren aan!

De volledige video met uitleg kun je hieronder bekijken.