Outward, de RPG van Nine Dots die bijna twee jaar geleden voor het eerste lanceerde, krijgt aankomende mei een Definitive Edition die voor zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S zal verschijnen. Ook spelers op pc kunnen straks aan de slag met deze heruitgave en huidige eigenaren van de game mogen straks een gratis upgrade tegemoet zien.

Deze definitieve editie bevat de base game en de twee uitbreidingen ‘The Three Brothers’ en ‘The Soroboreans’, samen met talloze quality of life-verbeteringen en andere zaken die opnieuw gebalanceerd zullen zijn. Voor wat betreft nieuwe content kun je denken aan nieuwe gevechten in de verscheidene dungeons. Nine Dots heeft een nieuwe developer diary uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.