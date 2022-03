Maart is inmiddels bijna halverwege, maar dat weerhoudt Sony er niet van om nog even kort terug te kijken naar februari. Iedere maand komt Sony immers met een overzicht van welke games er in de voorgaande maand het vaakst over de digitale toonbank van de PlayStation Store zijn gegaan en de resultaten van februari zijn nu bekend.

Februari stond behoorlijk bol van de grote releases. Denk hierbij aan Horizon: Forbidden West, Dying Light 2: Stay Human en Elden Ring. Al deze titels zien we terug in de overzichten van februari, net als nieuwe releases als Sifu en de PlayStation 5-versie van Cyberpunk 2077.

Het overzicht met de best verkopende games van de PlayStation Store in februari check je hieronder.

PS5

Elden Ring Horizon Forbidden West Dying Light 2 Cyberpunk 2077 Sifu F1 2021 FIFA 22 Assassin’s Creed Valhalla NBA 2K22 Among Us It Takes Two Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 22 Star Wars Jedi Fallen Order Riders Republic Call of Duty: Vanguard Kena: Bridge of Spirits Far Cry 6 Resident Evil Village Five Nights at Freddy’s: Security Breach

PS4

FIFA 22 Horizon Forbidden West Dying Light 2 Elden Ring Grand Theft Auto V Minecraft Horizon Zero Dawn F1 2021 The Witcher 3: Wild Hunt Red Dead Redemption 2 NBA 2K22 Among Us God of War Sifu Gang Beasts Assassin’s Creed Valhalla The Sims 4 Call of Duty: Vanguard Dying Light Uncharted: The Nathan Drake Collection

PS VR

Beat Saber Creed: Rise to Glory Job Simulator SUPERHOT VR Sniper Elite VR The Room VR: A Dark Matter Gun Club VR Zenith: The Last City Rick and Morty: Virtual Rick-ality Swordsman VR

Free-to-play (PS5 + PS4)