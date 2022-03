Review | Trust GXT 391 THIAN headset – Bij Trust weet je dat je voor een relatief lage prijs een product in huis kan halen. Zo hebben wij nu voor een ‘zachte’ prijs de Trust GXT 391 THIAN headset in ons bezit en bekijken we wat de headset in zijn mars heeft. Onze eerste indrukken zijn positief: een vrij zakelijk uiterlijk weet ons hart op het eerste gezicht al te veroveren. Het is namelijk toch wat anders dan de miserabele Forze Gaming Headset GXT 488 die we een tijdje geleden hebben mogen reviewen. Alles schreeuwde goedkoop en budget, en het ontwerp was iets wat je op de kermis kunt vinden. Gelukkig is daar met de GXT 391 THIAN verandering in gekomen. Tijd om eens te bekijken hoe het op je hoofd zit en hoe het klinkt.

Een stuk netter voor het oog

De Trust GXT 391 THIAN wint in ieder geval geen schoonheidsprijs voor zijn naam. We noemen de headset vanaf nu dan ook gewoon THIAN voor ons eigen gemak. Gelukkig scoort de headset wel een punt wat betreft het ontwerp. De THIAN is volledig voorzien van een rubberen coating en dat geeft het een wat zakelijk uiterlijk mee. Op de hoofdband zit een wit hoofdkussen dat bestaat uit nepleer. Ditzelfde materiaal zit ook in de earcups. De earcups zelf zijn zwart, maar hebben wel een witte omlijning, tevens van nepleer en dat past bij het witte hoofdkussen. Verder zijn de oorkussens aan de buitenkant voorzien van zwart stof, wat uiteindelijk op je oren rust.

Op de linkerearcup kun je het bedieningspaneel vinden, bestaande uit een mute knop, powerknop, volumewiel en daaronder de USB-C ingang om het op te laden met de bijgeleverde (veel te korte) kabel. Onder de USB-C ingang kun je ook nog een mini-jack aansluiting vinden, zodat je de headset bekabeld kunt gebruiken via bijvoorbeeld een DualShock 4 of DualSense op een van de Sony consoles. Een leuke mogelijkheid, maar veelal zal je de headset gewoon draadloos gebruiken, waarvoor je een USB-dongle dient aan te sluiten op de PS4 of 5, of pc. Wat ook op de linkerearcup te vinden is, is een microfoon. Deze kun je er helaas niet afkoppelen, waardoor de vrij lelijke microfoon te allen tijde op de headset blijft zitten. Deze kan je wel omhoog of omlaag klappen, dus mocht je het niet willen gebruiken, kan je het uit je zicht halen.

Klein, maar mocht ook iets fijner

De THIAN is een erg lichte headset (213 gram). Dat is fijn, want dat betekent dat je er urenlang plezier mee kunt hebben, zonder dat het gaat storen op je hoofd. Er zijn echter een paar maren mee gemoeid. Zo zijn de earcups relatief gezien erg klein. Onze gemiddelde oren zijn te groot en de headset is daarmee automatisch bedoeld voor kleine oren. Daarbij kunnen we ook niet echt urenlang vooruit met een volle accu. Op de doos wordt een indicatie van rond de 13 uur gegeven, maar verder dan 10 uur komen we niet. Dat is simpelweg veel te weinig, want een accuduur van tussen de 15 en 20 uur is toch wel een beetje de standaard, zeker binnen de prijsklasse van rond de € 79,99 euro.



Het geluid is interessant. Zo hebben de middentonen een vrij neutrale signatuur, maar ze kunnen soms erg rommelig qua presentatie overkomen. Ook mochten deze een beetje lager zitten voor een meer natuurlijke presentatie. De hoge tonen hebben wat scherpe kantjes die op sommige momenten iets te schel kunnen uitvallen, maar over het gehele spectrum heen zit het wel goed. De bass is hierin het ondergeschoven kindje: deze mocht een stuk prominenter zijn, en met externe software trekken we dit er wel uit. De bass is eigenlijk wel mooi en vrij vol te noemen, het is dus zo jammer dat dit niet uit de doos er meteen volop in zit. Het geluid wordt er ook niet muddy van als de bass gepusht wordt, dus dat is een gemiste kans. De ruimtelijkheid is alleen wel erg ondermaats, dus echt het geluid hierin laten ademen zit er niet in.

Wat kanttekeningen

Het is fijn dat je op de console de mogelijkheid hebt om de THIAN bekabeld via de controller te gebruiken en ook draadloos. Via de PS5 hebben wij echter wel een hoge piep kunnen horen als je de headset draadloos gebruikt. Dit is wanneer je het geluid op een redelijk hoog volume zet en het is dan vooral hoorbaar op rustige momenten. Op een wat lager volume is deze piep weg, maar het is jammer dat hierin de draadloze connectie voor een klein stoorelement zorgt. De microfoon is geslaagd te noemen tussen de andere kritiekpunten. Zo klinkt je stem vol met veel bass en je bent goed te verstaan als je met meerderen in een party zit. Hierin scoort de THIAN een dik punt.