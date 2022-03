Als je fan bent van old school games, dan is Axiom Verge 2 misschien wel iets voor jou. De game verscheen in augustus voor de PS4, Nintendo Switch én pc, al was hij op dat laatste platform vooralsnog enkel via de Epic Games Store aan te schaffen.

Voor fervente Steam-gebruikers hebben we echter goed nieuws: vanaf 11 augustus – exact één jaar na de oorspronkelijke releasedatum – is de pc-versie van Axiom Verge 2 ook beschikbaar via Steam. Een PS5-editie staat nog steeds op de planning.